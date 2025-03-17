Врач Павлова: закладывание ушей во время взлета не несет никакой опасности
Врач общей практики Елена Павлова поделилась способом, как легче перенести заложенность ушей во время авиаперелета. По словам медика, это естественное явление, вызванное перепадами давления, особенно при взлете и посадке, написал NEWS.ru.
«Это не несет никакой опасности, и закладывание ушей проходит само собой», — отметила врач.
Чтобы помочь организму адаптироваться к изменениям давления и облегчить дискомфорт, пассажирам раздают леденцы. Кроме того, можно попросить у стюардессы воды или что-нибудь проглотить.
Павлова предупредила, что заложенность может быть более выраженной, если человек нездоров или страдает от аллергии. Она рекомендовала заранее подготовиться к полету: принять антигистаминные препараты, сосудосуживающие капли для снятия отека. Также важно поддерживать здоровье перед путешествием, чтобы избежать дополнительного дискомфорта в ушах.