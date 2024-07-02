Врач Онищенко призвал не подменять сельских фельдшеров переученными почтальонами

Бывший главный санитарный врач России резко негативно отреагировал на идею переквалифицировать сельских почтальонов в медиков. Об этом он рассказал «Ридусу» .

По его словам, сама инициатива дать работникам почты дополнительные медицинские знания никому не навредит. Однако нельзя заменять ими фельдшеров.

«Полицейских мы тоже учим оказывать первую помощь, чтобы они не просто стояли, подбоченясь, и ждали, когда из районного центра примчится старенький уазик с фельдшером. Поэтому пусть они учат почтальонов способам оказания неотложной помощи», — отметил Онищенко.

Он подчеркнул, что почтальоны, безусловно, должны уметь оказывать первую помощь. И назвал путем в никуда попытку сделать из них медицинских работников.