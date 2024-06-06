Врач Одинаева: при купании с ребенком стоит выбирать водоемы без течения и водорослей

Главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева посоветовала проверять водоем на безопасность перед купанием с ребенком. Об этом сообщило «Радио 1».

По словам врача, необходимо удостовериться в наличии плавного спуска и отсутствии посторонних предметов. Кроме того, важно избегать мест с течением, а также большим количеством растений.

«Даже водоросли могут ограничить движения ребенка в воде и вызвать панику», — пояснила эксперт.

Она напомнила, что не стоит плавать после плотного обеда. В данном случае возрастает вероятность появления судорог, добавила газета «Петербургский дневник».

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