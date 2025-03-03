Врач Никитина: запрет на продажу алкоголя не подтолкнет пары к зачатию ребенка

Психотерапевт Лариса Никитина выразила сомнение в том, что запрет на продажу алкоголя способен повлиять на увеличение уровня рождаемости в стране. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

По словам врача, реализация таких мер не подтолкнет пары к зачатию ребенка.

«В нашей стране люди запасаются алкоголем. Были времена, когда вечером спиртное было не купить — продавали таксисты, всегда можно было найти, всегда можно было где-то договориться», — заявила медик.

Никитина также отметила, что решение проблемы алкоголизма требует комплексного подхода, включая обеспечение населения интересными и высокооплачиваемыми рабочими местами. А для повышения демографического показателя, считает эксперт, необходимы меры поддержки семей и улучшение социально-экономической ситуации в целом.