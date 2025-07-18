Врач Неронов предупредил о вероятности отравления кукурузой и сосисками в тесте летом

Врач-инфекционист Владимир Неронов предупредил читателей «Газеты.Ru» о повышении риска пищевых отравлений летом, особенно при употреблении арбузов, нарезанных и оставленных на открытом воздухе, а также льда в напитках.

«При температуре выше +20 градусов бактерии и вирусы начинают активно размножаться. Открытые арбузы могут стать благоприятной средой для микробов, особенно если неизвестно, кто и как их резал», — подчеркнул специалист.

Также он отметил, что лед часто делают из неочищенной воды, что увеличивает вероятность отравления, написал MK.RU.

Опасность представляют и другие продукты, употребляемые на пляже или приготовленные дома, особенно скоропортящиеся блюда.

«Вареная кукуруза, пахлава, сосиски в тесте — эти перекусы легко могут стать причиной недомогания. Во-первых, не всегда известно, в каких условиях их готовили. Во-вторых, на них может попасть грязный песок. Домашняя еда тоже несет риск: около половины летних отравлений связаны с ошибками самих потребителей», — пояснил врач.

Он порекомендовал готовить порции на один раз и хранить еду не дольше 6–12 часов в холодильнике.