Все больше девушек предпочитают сохранять растительность на теле, выбирая естественность. Косметолог Марият Мухина прокомментировала возможность появления тренда на отказ от депиляции, передала «Вечерняя Москва».

Мухина подчеркнула, что тенденция к сохранению волос в интимных зонах — это не просто модное течение, а отражение более глубокого стремления к самовыражению и принятию собственного тела. Направление, вероятно, продолжит эволюционировать, отражая меняющееся отношение женщин к стандартам красоты, предположила врач.

Она также напомнила, что густая растительность ассоциируется с хорошим гормональным фоном и молодостью, особенно если волосы густые и не седые.