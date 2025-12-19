Врач Мокеев предупредил, что ребенок может неосознанно копировать тревожное поведение взрослых

Психиатр Антон Мокеев в беседе с aif.ru рассказал, как тревожность может передаваться от родителей к детям. Генетика определяет около половины особенностей личности человека, а остальная часть формируется под влиянием окружающей среды и воспитания.

Как пояснил врач, эмоции сами по себе не являются проблемой — они необходимы человеку и заложены эволюционно. Но опасность возникает, когда кратковременная эмоция превращается в устойчивое состояние тревожности. Это может быть как врожденной особенностью, так и приобретенной, и ее развитие во многом зависит от семейной среды и стиля воспитания.

Психиатр отметил, что дефицит заботы, насилие или эмоциональная холодность в семье нередко усиливают генетическую уязвимость к тревожности. Личный пример родителей имеет большое значение: ребенок часто неосознанно копирует тревожное поведение взрослых и закрепляет его как норму, добавили «Известия».