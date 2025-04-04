Врач Михалева: шоколад может помешать спокойному и качественному ночному отдыху

Врач-эндокринолог Ольга Михалева рассказала о влиянии шоколада на сон в беседе с изданием argumenti.ru.
По словам врача, шоколад может помешать спокойному и качественному ночному отдыху. Все дело в кофеине, который содержится в сладости и способен стимулировать работу нервной системы, написала Neva.Today.
Специалист посоветовала есть шоколад и другие сладости в первой половине дня. Также Михалева предупредила о вреде жирной пищи перед сном. Из-за тяжелого переваривания она может вызвать изжогу или другие неприятные симптомы.
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