Врач Михалева: шоколад может помешать спокойному и качественному ночному отдыху

Врач-эндокринолог Ольга Михалева рассказала о влиянии шоколада на сон в беседе с изданием argumenti.ru .

По словам врача, шоколад может помешать спокойному и качественному ночному отдыху. Все дело в кофеине, который содержится в сладости и способен стимулировать работу нервной системы, написала Neva.Today.

Специалист посоветовала есть шоколад и другие сладости в первой половине дня. Также Михалева предупредила о вреде жирной пищи перед сном. Из-за тяжелого переваривания она может вызвать изжогу или другие неприятные симптомы.