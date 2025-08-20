Врач Маслиев рассказал, что скованность пальцев рук может указывать на проблемы с сухожилиями
Кандидат медицинских наук, член комиссии Госсовета по активной продолжительной жизни Кирилл Маслиев рассказал «Известиям», что если пальцы рук скованы движением несколько недель или это происходит по утрам, то это может указывать на проблемы с сухожилиями, суставами или нервами.
Скованность пальцев может быть симптомом болезни Нотта, артроза, ревматоидного артрита, синдрома запястного канала или диабетической нейропатии. Также причиной могут быть микротравмы и воспаления в сухожилиях.
По словам специалиста, при болезни Нотта сначала появляется тугоподвижность при сгибании или разгибании пальцев, затем — болезненные щелчки и ощущение «защелкивания» сухожилия. В запущенных случаях палец может фиксироваться в согнутом положении.
«Риск развития повышается при однообразной нагрузке на кисть — у музыкантов, швей, программистов, хирургов, стоматологов, — при сахарном диабете и других эндокринных нарушениях, при аутоиммунных процессах, а также с возрастом, когда ткани теряют эластичность и хуже восстанавливаются. Добавляется сюда и наследственный фон, и общий образ жизни, когда постоянные перегрузки становятся нормой», — отметил Маслиев.
Он подчеркнул, что скованность пальцев, сохраняющаяся неделями или возникающая по утрам, требует обращения к врачу. Ранняя диагностика поможет избежать операции и сохранить подвижность кисти.