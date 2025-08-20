Врач Маслиев рассказал, что скованность пальцев рук может указывать на проблемы с сухожилиями

Кандидат медицинских наук, член комиссии Госсовета по активной продолжительной жизни Кирилл Маслиев рассказал «Известиям» , что если пальцы рук скованы движением несколько недель или это происходит по утрам, то это может указывать на проблемы с сухожилиями, суставами или нервами.

Скованность пальцев может быть симптомом болезни Нотта, артроза, ревматоидного артрита, синдрома запястного канала или диабетической нейропатии. Также причиной могут быть микротравмы и воспаления в сухожилиях.

По словам специалиста, при болезни Нотта сначала появляется тугоподвижность при сгибании или разгибании пальцев, затем — болезненные щелчки и ощущение «защелкивания» сухожилия. В запущенных случаях палец может фиксироваться в согнутом положении.

«Риск развития повышается при однообразной нагрузке на кисть — у музыкантов, швей, программистов, хирургов, стоматологов, — при сахарном диабете и других эндокринных нарушениях, при аутоиммунных процессах, а также с возрастом, когда ткани теряют эластичность и хуже восстанавливаются. Добавляется сюда и наследственный фон, и общий образ жизни, когда постоянные перегрузки становятся нормой», — отметил Маслиев.

Он подчеркнул, что скованность пальцев, сохраняющаяся неделями или возникающая по утрам, требует обращения к врачу. Ранняя диагностика поможет избежать операции и сохранить подвижность кисти.