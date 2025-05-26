Врач Мартынов посоветовал отстаивать интересы при токсичном начальстве

Сегодня много говорят о нехватке кадров и уходе квалифицированных специалистов. Одной из причин увольнений называют выгорание сотрудников и конфликты с начальством. Как справиться с токсичным руководителем, рассказал психотерапевт Сергей Мартынов в беседе с РИАМО .

По словам врача, в такой ситуации стоит взять паузу или уйти в отпуск. Это поможет успокоиться и осознать, присутствует ли желание продолжать трудовую деятельность в неблагоприятных условиях.

«Важно трезво взглянуть на ситуацию: работа — это не вся ваша жизнь, у вас есть свои приоритеты и цели», — добавил медик.

Он также предложил начать отстаивать свои интересы и обозначать личные границы. Необходимо понять, что начальник — тоже человек, и его токсичное поведение может быть связано с собственными проблемами и неуверенностью, добавил Мартынов.