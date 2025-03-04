Врач Марк дос Анджос: медленная походка у собаки может быть симптомом артрита

Иногда собаки отказываются гулять, хотя раньше радовались этому. Причинами могут заключаться в проблемах со здоровьем. Среди них — артрит или раздражение подушечек лап. Об этом рассказал доктор Марк дос Анджос, пишет «Мойка78» со ссылкой на pethelpful.com.

По словам специалиста, симптомы артрита включают трудности при вставании и медленную походку. Питомцу потребуется перейти на лечебное питание с большим количеством омега-3 жирных кислот.

Также могут влиять психологические факторы, такие как страх, неудобный ошейник или нелюбовь к поводку. Ветеринар может назначить антидепрессанты или витамины для улучшения состояния питомца, добавил Марк дос Анджос.