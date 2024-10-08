Врач Малышко назвала крупные города Ростовской области главным очагом наркомании

По словам главного нарколога Ростовской области Елены Малышко, крупные города региона являются основными очагами наркомании. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru.
Согласно официальной статистике, в области зарегистрировано почти 13 тысяч наркозависимых, из которых свыше семи тысяч плотно «сидят» на запрещенных веществах.
Эти данные отражают лишь тех, кто самостоятельно обратился за помощью или был направлен судом на обязательное лечение и реабилитацию в рамках уголовного или административного наказания. Важно понимать, что эти цифры представляют собой только верхушку проблемы, подчеркнула врач.
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