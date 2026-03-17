Врач Лордкипанидзе одобрил инициативу о продаже лекарств поштучно

Депутат Госдумы Владимир Плякин выступил с инициативой законодательно закрепить возможность аптек продавать лекарства поштучно — блистерами или ампулами. Эта идея уже направлена в Министерство здравоохранения. Международный эксперт, кандидат медицинских наук Борис Лордкипанидзе в беседе с Life.ru поддержал эту инициативу. Он отметил, что подобная практика уже существует в некоторых странах и может быть полезна для пенсионеров.

«Такое в некоторых странах уже существует, это не первый прецедент. В принципе, учитывая, что большая часть населения, которая пользуется препаратами и услугами фармацевтики, это все-таки люди предпенсионного и пенсионного возраста, безусловно, это было бы существенным подспорьем для пенсионеров с точки зрения экономии расходования личных средств», — подчеркнул эксперт.

Специалист отметил, что часто курс лечения требует всего несколько таблеток, но покупать из-за них целую упаковку за 2,5 тысячи рублей нецелесообразно. Однако он задался вопросом, будут ли готовы к такому способу реализации сами аптеки и пациенты, привыкшие покупать препараты большими упаковками.