Врач Лифшиц назвала избыточно большим список нежелательных лекарств для водителей | 360°

Общество 16 мая 2024, 11:27 Врач Лифшиц назвала избыточно большим список нежелательных лекарств для водителей

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Кардиолог Галина Лифшиц прокомментировала опубликованный в Сети перечень лекарств, после приема которых нежелательно садиться за руль. Слова эксперта опубликовал RT.

Врач обратила внимание на антигистаминные средства. Они действительно вызывают сонливость, о чем сказано в инструкции.

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«Однако, на мой взгляд, список избыточно большой: некоторые лекарства внесены туда обосновано, а часть — не совсем», — высказалась Лифшиц.

По ее мнению, при ограничении вождения стоит руководствоваться сопроводительным документом к препарату. Там предупреждают о побочных эффектах в виде заторможенности и изменения реакции.