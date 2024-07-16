Врач Лапа: контакт с водой из-под магазинной живой рыбы грозит отравлением

Пранкер забрался в аквариум с живой рыбой в красноярском торговом центре, якобы спасаясь от жары. Подобный контакт с водой из-под магазинной рыбы грозит риском отравления, рассказала врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа в беседе с «Ридусом».

По словам специалиста, рыбные белки достаточно аллергичны и токсичны, особенно в жаркую погоду. Если такую воду случайно выпить, можно отравиться.

Особенно возрастают риски инфекции, если в аквариуме давно меняли воду и рыба достаточно долго там находилась, отметила Лапа.