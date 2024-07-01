Врач Кудинов: прогулки на свежем воздухе облегчат засыпание в жару

Многие люди испытывают серьезные трудности со сном в жаркую погоду. Как облегчить процесс, рассказал сомнолог Павел Кудинов в беседе с News.ru.

Врач посоветовал уделить время прогулкам на свежем воздухе и физической активности. Эти занятия «выжигают» адреналин, благодаря чему снижается тревога перед сном, пояснил эксперт.

Он также напомнил, что оптимальная температура для ночного отдыха составляет около +21 градуса, добавил сайт «Аргументы и факты».

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