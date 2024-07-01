Врач Кудинов: прогулки на свежем воздухе облегчат засыпание в жару
Многие люди испытывают серьезные трудности со сном в жаркую погоду. Как облегчить процесс, рассказал сомнолог Павел Кудинов в беседе с News.ru.
Врач посоветовал уделить время прогулкам на свежем воздухе и физической активности. Эти занятия «выжигают» адреналин, благодаря чему снижается тревога перед сном, пояснил эксперт.
Он также напомнил, что оптимальная температура для ночного отдыха составляет около +21 градуса, добавил сайт «Аргументы и факты».
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