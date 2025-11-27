Врач Кудаев указал на высокую стоимость пластыря для роста новых зубов

Ученые Южной Кореи создали уникальный биоактивный пластырь, способствующий росту нового зуба естественным путем. Процесс занимает около 12 недель. Разработку прокомментировал основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день» Залим Кудаев, сообщил Ferra.ru .

Принцип технологии заключается в нанесении тонкой пленки, содержащей специальные молекулы, непосредственно на поверхность поврежденного зуба либо десны. Благодаря воздействию этих веществ активируются спящие стволовые клетки, инициируя процесс формирования эмали и дентина.

Как пояснил врач, несмотря на перспективность разработки, основным препятствием ее широкого распространения является высокая стоимость процедуры. Первоначальная стоимость восстановления одного зуба варьируется от трех до шести тысяч долларов (200-450 тысяч рублей). Подобные цены делают технологию нерентабельной для решения масштабных проблем отсутствия зубов.