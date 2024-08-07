Врач Круглый не поддержал запрет делать татуировки детям до 18 лет

Депутат Виталий Милонов сообщил о подготовке законопроекта, запрещающего детям до 18 лет делать татуировки. Эту инициативу не поддержал заслуженный врач России Владимир Круглый в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, в стране сейчас и так очень много разнообразных запретов. В случае принятия законопроекта подростки все равно будут делать татуировки, однако уже подпольно и криминально, сам процесс «уйдет в подвалы».

Если люди захотят сделать тату, то сделают в любом случае. К тому же, с медицинской точки зрения особого вреда здоровью татуировки не приносят, отметил Круглый.