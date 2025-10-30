Врач клиники Art Plastic Алексанян предупредил о рисках подражания звездной пластике

Желание повторить внешность знаменитостей с помощью пластической хирургии может не только лишить человека индивидуальности, но и стать причиной проблем со здоровьем. Такое мнение высказал главный врач клиники Art Plastic, профессор Тигран Алексанян в беседе с «Газетой.Ru» .

По словам специалиста, попытки копировать чужую внешность часто заканчиваются разочарованием, так как даже самый опытный хирург не может гарантировать идентичный результат из-за уникальности строения костей, формы лица и структуры мягких тканей у каждого человека.

Профессор отметил, что особенно популярна ринопластика по образцу знаменитостей, однако при выборе формы носа важно учитывать анатомию костной структуры, толщину кожи, особенности хрящевой ткани и общий тип внешности.

Алексанян подчеркнул, что помимо эстетических проблем, существуют и медицинские риски, такие как возможные осложнения (инфекции, кровотечения), аллергические реакции на анестезию и необходимость повторных коррекций.