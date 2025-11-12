Врач Казанцев предложил ароматизировать этикетки алкоголя «запахом маргинала»
Психиатр-нарколог Алексей Казанцев прокомментировал инициативу Госдумы по размещению пугающих картинок на бутылках спиртного. Об этом сообщило ИА НСН.
На взгляд эксперта, негативные изображения на упаковке спиртных напитков не заставят отказаться от выпивки заядлых любителей алкоголя, но смогут вызвать размышления у тех, кто только начал приобщаться к распитию горячительных напитков.
«Смотря какие это будут картинки: если будет изображен алкоголик с заплывшим лицом шарпея и отечной фигурой, думаю, на кого-то это произведет впечатление, в первую очередь — на женщин», — отметил врач.
Он также предложил наделять упаковку неприятным ароматом, например «запахом маргинала», усиливающим эффект неприятия продукта.