Врач Казанцев предложил ароматизировать этикетки алкоголя «запахом маргинала»

Психиатр-нарколог Алексей Казанцев прокомментировал инициативу Госдумы по размещению пугающих картинок на бутылках спиртного. Об этом сообщило ИА НСН .

На взгляд эксперта, негативные изображения на упаковке спиртных напитков не заставят отказаться от выпивки заядлых любителей алкоголя, но смогут вызвать размышления у тех, кто только начал приобщаться к распитию горячительных напитков.

«Смотря какие это будут картинки: если будет изображен алкоголик с заплывшим лицом шарпея и отечной фигурой, думаю, на кого-то это произведет впечатление, в первую очередь — на женщин», — отметил врач.

Он также предложил наделять упаковку неприятным ароматом, например «запахом маргинала», усиливающим эффект неприятия продукта.