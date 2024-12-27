Врач Касперович: пострадавшего с алкогольным отравлением важно уложить на бок

При алкогольном отравлении кого-то из гостей в новогоднюю ночь важно обеспечить ему приток свежего воздуха. Такой совет в беседе с NEWS.ru дала психиатр-нарколог Мария Касперович.

Она рекомендует уложить пострадавшего на бок, чтобы исключить возможность захлебнуться рвотой, обеспечить доступ свежего воздуха, не давать человеку алкоголь, кофе или медикаменты без консультации с врачом. В случае потери сознания или появления других серьезных симптомов необходимо срочно вызвать скорую помощь.

Среди признаков алкогольного отравления Касперович выделяет: сильное головокружение, спутанное сознание, тошноту, бледность кожи, потерю сознания.

По мнению специалиста, важно пить ответственно не только ради избежания похмелья, но и для предотвращения алкогольного отравления.