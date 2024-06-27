Врач Кашух: не стоит употреблять рыбу, выловленную в городских водоемах

От некоторых видов рыб с большей вероятностью можно подхватить паразитов. Так, в пищу не рекомендуется употреблять самостоятельно выловленную рыбу в городских водоемах, рассказала врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух в беседе с Life.

По словам специалиста, любой город является источником загрязнения окружающей среды. Отходы промышленных предприятий и пары бензиновых выхлопов вбирают в себя водоросли, которыми питаются планктон и рыбы.

Кашух отметила, что от пресноводной рыбы можно заразиться описторхозом, дифиллоботриозом, лернеозом.

Фиктивная прописка. Как бороться с лжесеверянами

Миллиард рублей выделили на ремонт сетей водоснабжения в Можайском округе за год

Южноамериканские страсти. Боливию хотят захватить ради металла будущего

Новая птица-говорун. Кто такой Марк Рютте и способен ли он изменить НАТО

Ефимов: в центре Москвы по программе реновации и комплексного развития построят жилые дома

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте