Врач Кашух: не стоит употреблять рыбу, выловленную в городских водоемах

От некоторых видов рыб с большей вероятностью можно подхватить паразитов. Так, в пищу не рекомендуется употреблять самостоятельно выловленную рыбу в городских водоемах, рассказала врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух в беседе с Life.
По словам специалиста, любой город является источником загрязнения окружающей среды. Отходы промышленных предприятий и пары бензиновых выхлопов вбирают в себя водоросли, которыми питаются планктон и рыбы.
Кашух отметила, что от пресноводной рыбы можно заразиться описторхозом, дифиллоботриозом, лернеозом.