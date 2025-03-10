Врач Калошина посоветовала иногда разрешать детям прогуливать школу

Эндокринолог Мария Калошина рассказала, почему иногда стоит разрешать детям не ходить в школу. Об этом сообщил News.ru .

По словам врача, родителям следует давать детям возможность отдохнуть от школьных занятий, чтобы не перегружаться. Чрезмерное количество стресса может вызвать бессонницу и сделать ребенка более агрессивным.

«Дети в школе испытывают чрезмерную нагрузку. В таком режиме начинает срабатывать защита организма — вырабатываются гормоны адаптации: адреналин и норадреналин, а также кортизол. Дети становятся крикливыми, агрессивными, суетливыми», — пояснила медик.

Лишний выходной, добавила специалист, положительно скажется на здоровье ребенка. Кроме того, разрешение остаться дома поможет укрепить связь детей и взрослых. Однако важно помнить, что такой прогул не должен вредить учебе.