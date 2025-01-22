Врач Ярцева рассказала, что в этом январе россияне реже болеют ОРВИ

Врач-иммунолог Ирина Ярцева рассказала «Постньюс» , что рост случаев ОРВИ в январе связан с сезонностью и не представляет из себя ничего необычного. По ее словам, нынешнее количество заболевших ниже, чем за аналогичный период 2024 года.

Ярцева объяснила, что ежегодно происходит три волны роста заболеваемости ОРВИ: в ноябре, конце января и конце марта. Именно в эти периоды количество случаев заболеваний увеличивается. Она также подчеркнула, что всплеск в январе часто связан с новогодними праздниками.

«Стандартная ситуация. Дети вышли с каникул, все стали общаться, как раз за первую неделю переобщались. Так все сидели у себя две недели дома, а тут вышли и начали переносить болезнь», — пояснила медик.

По словам инфекциониста Invitro Андрея Позднякова, относительно теплая зима в большинстве российских регионов как раз и способствует распространению инфекций.