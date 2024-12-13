Врач Ильина призвала отказаться от мюсли и энергетических батончиков на завтрак

Есть несколько популярных продуктов для завтраков, которые на самом деле вредны и не дают должного заряда энергии. Об этом «Известиям» рассказал врач-эндокринолог и диетолог Людмила Ильина.

Она отметила, что к таким продуктам относятся, в частности, различные энергетические батончики и разнообразные хлопья и мюсли. Завтрак должен состоять из сложных углеводов и белка, которых нет ни в первых, ни во вторых.

«К вредным вариантам завтрака также относятся выпечка, сладости, белый хлеб, тосты, шоколадные и энергетические батончики», — подчеркнула врач.

Она добавила, что также нужно отказаться от яичницы с беконом, бутербродов с колбасой, фастфуда и переработанных мясных продуктов.