Врач Хорошев: загар грозит скорым старением кожи

Ультрафиолетовые лучи проникают вглубь кожи, что разрушают белковые ферменты кожи и приводит к ее скорому старению. Об этом рассказал врач-невролог Павел Хорошев в беседе с «Радио 1».

По словам специалиста, при ожогах из-за загара ткани разрушаются, возникает массовое повреждение почек и большая нагрузка на печень. От намеренного нахождения на солнце лучше вообще отказаться, передала «Вечерняя Москва».

Для защиты от ультрафиолета врач посоветовал пользоваться кремами с максимальным SPF, носить солнцезащитные очки и соблюдать питьевой режим.

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