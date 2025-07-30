Врач Гвоздева рассказала, что операцию во время землетрясения на Камчатке было невозможно остановить

Операцию, которую проводили медики во время землетрясения на Камчатке, было невозможно остановить. Об этом сообщила заведующая 2-м хирургическим отделением больницы Яна Гвоздева в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По ее словам, бригада продолжила сложную процедуру, несмотря на опасность.

«Минут пять-шесть точно трясло беспрестанно, причем толчки были неоднозначные — то усиливались, то угасали, и неизвестно, что будет дальше», — поделилась врач.

Как рассказала Гвоздева, медики переживали, чтобы операционный стол не упал и пациентка не выскочила из их рук. Сейчас женщина находится в реанимационном отделении; ее состояние стабильное.