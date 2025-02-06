Врач Гасанова: семя осетровых используют для безопасного омоложения кожи

Косметолог Александра Гасанова рассказала в беседе с News.ru о новом компоненте в мире косметологии — PDRN. Его получают из семени осетровых и лососевых рыб.

По словам врача, применение данного вещества позволяет безопасно и эффективно вернуть молодость кожи, а также улучшить кровообращение.

«Это биологически активное вещество, полученное из ДНК рыб, в частности осетровых и лососевых. Это своеобразная смесь участков ДНК, которые работают как сигнальные молекулы, оповещая организм о наличии повреждений, тем самым улучшая регенерацию», — пояснила медик.

Эксперт уточнила, что метод успешно применяется при различных кожных проблемах. Процедура полезна для лечения ран, ожогов, а также для восстановления мышечной ткани после травм. Кроме того, PDRN стимулирует клеточный рост и обладает антиоксидантными свойствами, добавила Гасанова.