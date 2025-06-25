Врач Гальперин раскритиковал предложение Минздрава по обязательной отработке

Физиотерапевт и глава Лиги защиты врачей Семен Гальперин в беседе с « Ридусом » высказался об идее Минздрава РФ по изменению правил допуска к работе для выпускников медицинских и фармацевтических вузов и колледжей.

Ведомство предложило сделать обязательную трехлетнюю отработку одним из условий допуска к периодической аккредитации. Без аккредитации медики и фармацевты не смогут продолжать профессиональную деятельность.

«Не приходится рассчитывать на повышение зарплат в районах, где не хватает врачей. Минздрав решил пойти другим путем. Понятно, что предложение ведомства основано на отсутствии средств. Но пользы от него не будет», — заявил Гальперин.

По его словам, остается открытым вопрос, как интерпретировать инициативу министерства в рамках действующего законодательства. В подобной ситуации возникает необходимость пересмотреть право граждан на свободу выбора места работы и проживания, заявил врач.