Врач Гайфутдинов рассказал, что оптимизм улучшает работу органов

В День оптимизма, который отмечается 24 декабря, невролог Рустем Гайфутдинов рассказал о пользе позитивного настроя с точки зрения медицины. Его слова опубликовал Life .

Научные исследования показывают, что позитивное настроение положительно сказывается на работе организма и способствует долголетию. Это объясняется наличием особого отдела в центральной нервной системе, который отвечает за взаимодействие эмоций и физиологических процессов, поясни медик.

Он уточнил, что этот отдел называется лимбико-гипоталамо-ретикуллярным комплексом, контролирующим деятельность внутренних органов, таких как сердечно-сосудистая система, желудочно-кишечный тракт, эндокринные железы и иммунитет. Таким образом, наше эмоциональное состояние непосредственно влияет на функционирование организма, заключил врач.