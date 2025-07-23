Врач Фишкин сообщил, что в случае запрета «Мирамистина» его можно заменить аналогами

В России временно прекращена деятельность производителя «Мирамистина», что вызвало вопросы о его необходимости и наличии аналогов. Врач общей практики Роман Фишкин в комментарии для КомсаNews высказал свое мнение о препарате и его потенциальной замене.

«Мирамистин» — это антисептик, который действует на широкий спектр микроорганизмов, включая бактерии, грибки и некоторые вирусы. Он безопасен для детей, так как не всасывается через кожу и слизистые оболочки.

По словам медика, существуют более дешевые аналоги «Мирамистина», такие как хлоргексидин и перекись водорода. Они могут быть эффективными в лечении некоторых заболеваний, например, ангины у детей.

«Мирамистин» широко используется в медицинских учреждениях для обработки ран, ожогов, пролежней, профилактики послеоперационных инфекций. Однако, по мнению Романа Фишкина, в больницах он востребован, но не незаменим.

Врач считает, что если производство «Мирамистина» будет приостановлено, то его можно будет заменить аналогами, такими как хлоргексидин, актинисепт, перекись водорода, фурацилин.