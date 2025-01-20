Врач Федорович: беременные склонны к странным поступкам из-за гормональных изменений

Беременность вызывает значительные изменения в гормональном фоне женщины. Это может отражаться на ее поведении, рассказал психотерапевт Александр Федорович в интервью радиостанции «Говорит Москва» .

«Беременность, роды — это такие процессы, когда происходит массивное смещение гормонального фона. В этой части женщина в принципе с точки зрения когнитивных функций не очень адекватна», — сказал эксперт.

Специалист отметил, что беременные склонны совершать неожиданные поступки. Такие действия связаны с изменениями в когнитивных функциях женщины в этот период, подчеркнул, Федорович.