Врач Ерофеева: тренд с первыми родами после 30 лет связан с эмансипацией женщин

Россиянки стали позже рожать детей — ближе к 30 годам. Причину такой ситуации объяснила акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в беседе с радиостанцией Sputnik .

По ее мнению, женщины поздно решаются на материнство из-за эмансипации и социальной роли.

«Женщина к этому моменту определяется, получает образование, профессию, которая будет ее кормить. То есть это демонстрация эмансипации женщины от мужского общества, от родительской среды», — пояснила медик.

Ерофеева добавила, что современные женщины стали более осознанно подходить к выбору партнера для рождения ребенка. Чтобы убедиться в правильности своего решения, часто требуется время, проведенное вместе, и совместное проживание, пояснила специалист.