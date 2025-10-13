Врач Елисавецкая назвала страстные поцелуи мощным инструментом anti-age терапии

Косметолог и остеотерапевт Людмила Елисавецкая в интервью NEWS.ru заявила, что страстные поцелуи могут быть мощным инструментом в борьбе со старением.

По словам специалиста, всего 10 поцелуев в день запускают процессы, которые благотворно влияют на внешность и здоровье. Во время поцелуя задействуется до 34 лицевых мышц, что тонизирует кожу, улучшает упругость и поддерживает овал лица.

Елисавецкая подчеркнула, что, несмотря на очевидную пользу, поцелуи не могут полностью заменить спорт, так как не обеспечивают нагрузки на крупные группы мышц и не развивают выносливость.

Кроме того, поцелуи стимулируют выброс эндорфинов, нейтрализующих последствия стресса, и снижают уровень кортизола, что уменьшает воспаления и отечность, подчеркнула Елисавецкая.