Врач Еделев: готовить пищу на тефлоновой сковороде нужно на слабом или среднем огне

Существуют разные мнения о безопасности тефлона для приготовления пищи. Его противники утверждают, что царапины на покрытии могут приводить к выделению канцерогенов, поэтому рекомендуют использовать чугунные или стальные сковороды. Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, что современные антипригарные сковороды безопасны при правильном использовании.

Специалист отметил важность приготовления пищи на слабом или среднем огне, так как перегрев свыше 260 градусов приводит к разрушению тефлона и выделению токсичных паров. Даже поврежденная поверхность не выделяет вредные вещества при правильной температуре, но может негативно влиять на качество еды.

Чтобы минимизировать риски, следует выбирать качественные сковороды с сертификатами соответствия и избегать использования посуды с перфтороктановой кислотой, заключил врач.