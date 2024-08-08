Врач Демьяновская: земляная баня помогает снять стресс и улучшить состояние кожи

Земляная баня — древний метод оздоровления, который используют и в современных косметических салонах. Об этом рассказала невролог Екатерина Демьяновская в беседе с Life.

По ее словам, суть процедуры заключается в закапывании тела в теплую землю, песок или специальную смесь с древесным углем.

Такой сеанс релакса помогает снять стресс и улучшить состояние кожи. Кроме того, среди положительных свойств — расслабление мышц и улучшение кровообращения, отметила врач.

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