Врач Демьяновская: земляная баня помогает снять стресс и улучшить состояние кожи

Земляная баня — древний метод оздоровления, который используют и в современных косметических салонах. Об этом рассказала невролог Екатерина Демьяновская в беседе с Life .

По ее словам, суть процедуры заключается в закапывании тела в теплую землю, песок или специальную смесь с древесным углем.

Такой сеанс релакса помогает снять стресс и улучшить состояние кожи. Кроме того, среди положительных свойств — расслабление мышц и улучшение кровообращения, отметила врач.