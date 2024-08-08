Врач Демьяновская: земляная баня помогает снять стресс и улучшить состояние кожи
Земляная баня — древний метод оздоровления, который используют и в современных косметических салонах. Об этом рассказала невролог Екатерина Демьяновская в беседе с Life.
По ее словам, суть процедуры заключается в закапывании тела в теплую землю, песок или специальную смесь с древесным углем.
Такой сеанс релакса помогает снять стресс и улучшить состояние кожи. Кроме того, среди положительных свойств — расслабление мышц и улучшение кровообращения, отметила врач.
«Нет восторга». Экс-депутат Рады — о реакции Запада на вылазку ВСУ в Курскую область
Фотовыставка ко Дню строителя пройдет в Музее истории Лобни 10 августа
Новый распределительный центр построят в индустриальном парке в Подольске
Более 25 незаконных торговых точек ликвидировали в 5 округах Подмосковья
Фестиваль этнической культуры пройдет в Красногорске в августе
Уехавший из России иноагент поглумился над Курской областью
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте