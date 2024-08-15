Врач Демьяновская: скоротечность времени у взрослых связана с жизненным опытом

Врач Екатерина Демьяновская объяснила, почему для детей лето — это маленькая жизнь, а у взрослых сезон пролетает будто за три дня. Слова эксперта опубликовал Life .

Медик отметила, что одна из причин связана с жизненным опытом, исходя из которого человек и воспринимает время. Чем больше новой информации поступает, тем дольше кажется день. Ребенок, например, постоянно учится и познает мир.

Ощущение текущего времени, добавила Демьяновская, складывается из впечатлений. А с годами эмоциональность притупляется.