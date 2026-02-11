Врач Демидик предупредил о риске заражения грибковыми инфекциями через примерку одежды

Терапевт Дмитрий Демидик предупредил в беседе с MIR24.TV , что шопинг сопряжен с риском заражения инфекциями.

По словам врача, обычно вещи проходят через руки множества людей.

«После прохождения обработки и пошива вещи никто не стирает. Часто на складах они могут лежать на полу, на различных полках, где не совсем соблюдены санитарные эпидемиологические нормы», — отметил медик.

Он также указал на опасность примерок, так как одежду уже мог потрогать человек, страдающий заболеваниями кожи. Наиболее распространены грибковые инфекции, воспаления волосяных луковиц (фолликулиты), дерматиты, а в редких случаях даже педикулез.