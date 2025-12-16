Врач Братчикова рассказала, что после 35 лет у женщин наступает «кризис фертильности»

Кандидат медицинских наук, доцент и заведующая лабораторией НИЛ здоровья женщины, матери и ребенка Пироговского Университета Ольга Братчикова в интервью Life.ru объяснила, что после 35 лет у женщин наступает «кризис фертильности», связанный с изменением репродуктивного потенциала.

Она подчеркнула, что термин «фертильность» означает способность женщины к зачатию и рождению ребенка. После 35 лет уменьшается количество фолликулов в яичниках, что снижает шансы на беременность. Формирование фолликулов начинается еще внутриутробно, и к первой менструации их остается около 300-400 тысяч. После 35 лет количество фолликулов резко сокращается, и к 37 годам их остается примерно 25 тысяч.

Оценить овариальный резерв можно с помощью измерения уровня антимюллерова гормона (АМГ), который отражает количество оставшихся яйцеклеток. Однако точное прогнозирование динамики снижения этого показателя затруднено.

Факторы, влияющие на овариальный резерв, включают генетические особенности, воспалительные процессы, операции на яичниках, воздействие токсинов, тяжелые болезни и химиотерапию. Специалист подчеркнула, что нельзя повлиять на процессы старения яичников, но здоровый образ жизни, правильное питание и физическая активность положительно влияют на репродуктивное здоровье.