Врач Болибок предупредил, что старые чучела несут риск заражения сибирской язвой

Чучела животных могут стать источником опасности для здоровья. Риск связан не столько с самим экспонатом, сколько с пылью, микроорганизмами и химическими веществами, которые могут присутствовать на чучеле. Особенно опасны старые и плохо сохраненные чучела. Даже современные чучела могут вызывать аллергию, отметил врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Life.ru .

По словам доктора, среди биологических опасностей — бактерии, грибки, плесень и насекомые. Для старых или неправильно обработанных чучел есть риск заражения сибирской язвой. Нарушение технологии при изготовлении повышает вероятность заражения.

Также чучела могут содержать химикаты, такие как мышьяк, который раньше использовался для консервирования шкур. Современные заменители тоже могут быть раздражителями для кожи и дыхательных путей.

«В группе риска находятся таксидермисты, музейные работники, реставраторы, владельцы старых чучел, особенно если они находятся в жилых помещениях, дети, пожилые люди, люди с ослабленным иммунитетом и аллергики», — подытожил Болибок.