Главный санитарный врач США Вивек Мурти заявил, что западные социальные сети развивают у ребенка тревожность и депрессию. Именно эти расстройства в дальнейшем приводят к проблемам с сердцем, отметил кардиолог Сергей Бердников.

Он призвал оградить детей от посещения таких онлайн-платформ. В противном случае несовершеннолетние могут стать жертвами растлителей, мошенников и фейков про РФ, добавил «ФедералПресс».

По словам специалиста, деструктивный контент, который часто встречается на западных площадках, негативно влияет на детскую психику.