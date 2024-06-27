Врач Бердников призвал оградить детей от западных соцсетей из-за риска возникновения проблем с сердцем

Главный санитарный врач США Вивек Мурти заявил, что западные социальные сети развивают у ребенка тревожность и депрессию. Именно эти расстройства в дальнейшем приводят к проблемам с сердцем, отметил кардиолог Сергей Бердников.

Он призвал оградить детей от посещения таких онлайн-платформ. В противном случае несовершеннолетние могут стать жертвами растлителей, мошенников и фейков про РФ, добавил «ФедералПресс».

По словам специалиста, деструктивный контент, который часто встречается на западных площадках, негативно влияет на детскую психику.

Новая птица-говорун. Кто такой Марк Рютте и способен ли он изменить НАТО

Ефимов: в центре Москвы по программе реновации и комплексного развития построят жилые дома

Фейк: Социальный фонд России оказался «финансовой пирамидой»

«Я не остановлюсь». Чем болеет Селин Дион

Почему все сошли с ума из-за сборной Грузии по футболу

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте