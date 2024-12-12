Врач Батракова посоветовала в новогоднем меню использовать домашний майонез и постный йогурт

Новогодний банкет — большая нагрузка на пищеварительную систему организма. Однако есть способы сделать праздничное меню более полезным. О них рассказала врач по медицинской профилактике Татьяна Батракова в беседе с ИА «Пенза-Пресс» .

Специалист посоветовала отдать предпочтение легкоусвояемым блюдам из белого мяса, есть больше фруктов, овощей и зелени. Желательно пить больше жидкости в виде компотов, морсов и чистой воды, но лучше отказаться от сладких газированных напитков, отмечает RT.

Кроме того, можно заранее подготовить домашний майонез. Такая заправка на основе натуральных компонентов более полезна. Для замены сметаны подойдет постный йогурт, резюмировала Батракова.