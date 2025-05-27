Врач АЛХ Бородаева назвала переутомление причиной смерти хоккеистов

«Постньюс» изучил ситуацию с участившимися случаями смерти молодых хоккеистов. За короткий период весны ушли из жизни несколько профессиональных спортсменов: Федор Малыхин, Олег Гофман и Кирилл Лебедев. Однако, по словам президента Ассоциации любительского хоккея Алины Бородаевой, среди любителей таких трагедий не меньше.

Бородаева акцентировала внимание на том, что на любительских хоккейных турнирах часто отсутствует медицинская помощь. Многие молодые спортсмены могли бы быть спасены, если бы на всех мероприятиях присутствовала бригада скорой помощи.

Кроме того, любители часто пренебрегают медицинскими допусками к соревнованиям, которые выдаются после обследования. Бородаева рассказала о случае, когда встретила хоккеиста со справкой от гинеколога, что явно недостаточно для участия в спортивных мероприятиях.

Врач подчеркнула, что забота о здоровье важна даже для любителей. Многие хоккеисты игнорируют симптомы переутомления или проблемы с сердцем, надеясь, что они пройдут сами, но именно такое отношение может привести к трагичным последствиям.

В качестве примера Бородаева привела случай гибели 19-летнего нападающего «Авангарда» Алексея Черепанова. Напомним, что 13 октября 2008 года хоккеисту стало плохо прямо во время матча, а у прибывших на место врачей не оказалось рабочего дефибриллятора.