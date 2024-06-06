Врач Алексеева: люди могут находиться в летаргическом сне годами

Врачи очень часто путают летаргический сон со смертью. В таком состоянии человек может находиться годами, рассказала врач-терапевт Лариса Алексеева, передала «Вечерняя Москва».

Недавно 74-летняя жительница США Констанс Гланц «ожила» после того, как в доме престарелых ее сочли умершей. По словам врача, подобные случаи действительно происходят, нередко причиной такой ошибки становится летаргический сон.

Человека в этом состоянии невозможно разбудить ни при каких обстоятельствах, однако у него есть признаки дыхания и сердцебиения, сообщил «Петербургский дневник».

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