Врач Агаева объяснила, что длительное нахождение на улице без шапки может привести к общему переохлаждению

Распространено мнение, что зимой нужно носить шапку, чтобы избежать простуды, отита или менингита. Врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева в беседе с «Известиями» развеяла этот миф и объяснила, зачем все же стоит надевать головной убор в холода.

Агаева отметила, что менингит — это инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. «Данное утверждение неверно», — сказала она о мифе, связывающем отсутствие шапки с риском развития менингита.

Развитие гриппа и простудных заболеваний также происходит не из-за отсутствия шапки, а под влиянием вирусов. Отит — воспалительное заболевание уха — провоцируют бактерии, вирусы или грибы.

Несмотря на это, врач предупреждает, что длительное нахождение на улице без шапки может привести к общему переохлаждению и обморожению кожи головы и ушей. При переохлаждении температура тела может опуститься ниже 35 градусов, что негативно влияет на организм. Обморожение кожи или ушей может привести к повреждению тканей.

Важно ориентироваться на собственный комфорт, так как каждый человек по-разному переносит изменение температуры окружающей среды.