Вожатая лагеря рассказала, как дети закапывали куриные кости ночью

Студентка из Ростова-на-Дону Екатерина решила подзаработать и отправилась на Черное море под Туапсе, в один из детских лагерей. Сайту kp.ru вожатая рассказала историю из практики, как ночью дети пытались закопать кости курицы, чтобы та якобы ожила.

Во время обеда подростки забежали на кухню, взяли куриные кости и дождались, пока стемнеет. Вожатая решила пройтись вокруг корпуса и услышала, как толпа детей возле дерева, взявшись за руки произносит: «Королева яиц, приди!».

Екатерина призналась, что позже выкапывать куриные кости ей пришлось самостоятельно.