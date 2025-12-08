Востоковед Маслов рассказал о легенде с появлением чая из ресниц монаха

Востоковед Алексей Маслов озвучил интересную буддийскую легенду о происхождении чая у китайцев. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

Согласно преданию, однажды монах Бодхидхарма задремал во время глубокой медитации. Проснувшись и почувствовав досаду от своей слабости, он в порыве гнева вырвал собственные ресницы и швырнул их на землю. Именно из этих ресниц впоследствии появились первые чайные кусты.

Маслов добавил, что с тех пор чай стал неотъемлемой частью монашеской практики: перед началом медитации монахи обязательно выпивают чашечку ароматного напитка, помогающего сохранять бодрость духа.