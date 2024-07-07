Восстановление газопровода под Алуштой займет до 10 дней

Магистральный газопровод в селе Виноградное отремонтируют за 7-10 дней

Специалисты закончат восстановительные работы на газопроводе в районе села Виноградное в течение 7-10 дней. Об этом информационному порталу «Крым 24» сообщил временно исполняющий обязанности министра топлива и энергетики полуострова Владимир Воронкин.

На данный момент 14 поселков в районе Алушты временно остаются без газа.

«Специалисты ГУП РК „Черноморнефтегаз“ приступили к выполнению ремонтных работ. Сформировали ремонтные бригады, началась доставка необходимых строительных материалов. По предварительным оценкам, период восстановительных работ составит порядка 7-10 суток», — сказал Воронкин.

Ранее на магистральном газопроводе в Виноградном произошел пожар. Советник главы Крыма Олег Крючков отмечал, что восстановительные работы стартуют после выгорания газа в трубах. Предварительной причиной ЧП назвали аварию.

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