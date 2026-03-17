Реставрацию двух исторических зданий в Нижнем Новгороде завершат в 2026 году

В центре Нижнего Новгорода планируется восстановить два исторических здания: флигель усадьбы Эвениуса-Ремлера и дом Мельникова-Печерского. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили организаторы фестиваля «Том Сойер Фест».

Фасады флигеля усадьбы Эвениуса-Ремлера на Варварской улице будут обновлены. Здание, построенное в 1884 году, сейчас используется под апартаменты. Работы начнутся в сентябре после утверждения документации и получения разрешения на проведение работ с объектом культурного наследия.

Дом Мельникова-Печерского на улице Ульянова — самый старинный деревянный дом Нижнего Новгорода. Он был построен в начале XIX века, и в нем родился будущий писатель и общественный деятель Павел Мельников-Печерский. Сейчас здание отделано гипсолитовыми плитами, под которыми сохранилась деревянная обшивка в хорошем состоянии.

Волонтеры планируют устранить следы пожара, который произошел в январе 2025 года, восстановить карниз, обшивку и наличник на окно.