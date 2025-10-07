Волынец предложила создать социальную платформу «мам-шеринг» для поддержки семей

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец направила в Госдуму инициативу о создании социальной платформы «мам-шеринг». Этот сервис позволит семьям бесплатно обмениваться детскими товарами. Текст обращения к думскому комитету по вопросам семьи, женщин и детей оказался в распоряжении Life.ru .

Волынец отметила, что многие родители сталкиваются с серьезными расходами на товары, которые нужны всего несколько месяцев. Она подчеркнула: «Рождение малыша — это не только радость, но и повышенные расходы, в том числе на детские товары, которые используются краткосрочно, а стоят при этом дорого».

Общественница считает, что финансовая нагрузка не должна быть препятствием для решения завести ребенка.

«Важно, чтобы при принятии решения о рождении ребенка россиян не останавливала необходимость неизбежных сегодня расходов на детские товары: мебель, коляски, велосипеды и др.», — отметила Волынец.